Ha colto tutti di sorpresa questa storia pubblicata nelle scorse ore su Instagram da Selena Gomez. L’ex eroina dei programmi di Disney Channel è infatti scesa in campo per chiedere ai suoi fan di lasciare in pace Hailey Bieber, la moglie del suo storico ex fidanzato Justin Bieber. Il motivo? I fan di Selena non hanno mai accettato del tutto il fatto che tra l’attrice e il cantante le cose non abbiano funzionato e, anzi, si sono sempre scagliati contro Hailey, alimentando la rivalità tra le due donne. “Hailey Bieber mi ha contattata per farmi sapere che sta ricevendo minacce di morte e odiosa negatività – ha scritto Selena Gomez – . Non è quello che appoggio. Nessuno dovrebbe vivere subendo odio o bullismo. Ho sempre sostenuto la gentilezza e voglio davvero che tutto questo finisca”, ha concluso accompagnando il messaggio da un cuore. Neanche a dirlo, le sue parole hanno subito aperto il dibattito, con il web diviso tra chi sostiene che Hailey abbia “raccolto l’odio che ha seminato” e chi, invece, dice che Selena stia giocando strategicamente il ruolo della vittima chiedendo di porre fine ad una guerra che lei stessa ha innescato. Ma sarà davvero la fine della rivalità tra le due?