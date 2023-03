“È l’ennesimo intervento che faccio in Aula per chiedere che il ministro Piantedosi venga a riferire sui gravi fatti che stanno avvenendo sul territorio napoletano, lo abbiamo chiesto per gli scontri degli ultras, per la morte di un ragazzo ucciso per sbaglio da un figlio di un camorrista a Mergellina e oggi perché un ufficiale della finanza è scampato per un pelo a un attentato”. Così in Aula il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha chiesto con forza al ministro dell’Interno di intervenire in alla Camera sui recenti avvenimenti accaduti in Campania. All’ufficiale “hanno messo una bomba dentro la macchina perché stava facendo indagini sulla criminalità organizzata, in particolare sui rapporti tra la criminalità organizzata e i parcheggiatori abusivi nel comune di Bacoli”, ha aggiunto Borrelli. Che ha concluso: “Io credo che il ministro Piantedosi debba venire in Aula a dirci cosa sta facendo il governo per fronteggiare l’ondata di violenza e criminalità”.