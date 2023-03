La ripresa dei movimenti migratori internazionali è stata consistente, in parte dovuta alle ripercussioni della crisi internazionale a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina, con un saldo migratorio estero pari a +228.816 (+3,9 per mille residenti). A contenere il deficit demografico contribuisce anche il calo delle cancellazioni anagrafiche che dopo la pandemia prosegue nel 2022 pur in assenza di vincoli agli spostamenti: “le cancellazioni per l’estero scendono del 16,7% rispetto al 2021 (-26,5% sul 2019). Minore il contributo dell’immigrazione alle nascite: “Le boomers straniere, le cittadine straniere residenti che finora hanno parzialmente riempito i “vuoti” di popolazione femminile ravvisabili nella struttura per età delle donne italiane, stanno a loro volta invecchiando”. E’ l’altro, grande problema: mentre diminuisce, la popolazione è sempre più vecchia. E questo vale anche per le madri: le donne italiane in età feconda sono sempre meno e l’età media per il primo figlio sale sempre di più: in media si diventa madri a 31,6 anni. E le donne straniere si uniformano: il loro tasso di fecondità è infatti passato da 2,53 figli del 2008 a 1,87 del 2021. Allo stesso tempo cresce anche per loro l’età media al parto, dai 27,5 anni del 2008 ai 29,7 del 2021.

Se non vi sarà un’inversione di tendenza, l’Italia sarà tra i Paesi più colpiti dal calo della popolazione. Se nel 2070 l’Unione europea a 27 avrà perso il 5,2% dei suoi abitanti rispetto al 2020, i Paesi del Sud tra cui il nostro scenderanno sotto il 10%, mentre oltre un terzo della popolazione avrà più di 65 anni. Al contrario, dicono le Nazioni Unite, il continente africano avrà un aumento del 146%, passando dagli attuali 1,3 miliardi di persone a 3,3 miliardi. Il calo previsto per l’Italia tiene ovviamente conto dell’immigrazione, cioè di ingressi e uscite. In uno scenario diverso, dove a contare sono solo le nascite e le morti e non c’è immigrazione, il calo sarebbe addirittura del 33%, con una popolazione di residenti che passerebbe dagli attuali 58 milioni ai 40 milioni del 2070 (dati Eurostat elaborati dalla Fondazione Leone Moressa).