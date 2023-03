Martina Navratilova ha vinto la battaglia contro il doppio tumore, al seno e alla gola, resa pubblica nel gennaio 2023. A comunicarlo è proprio l’ex campionessa di tennis, oggi 66 anni, durante un’intervista con il giornalista britannico Piers Morgan. E’ stata la vincitrice di 59 titoli del Grande Slam, già guarita da un altro tumore al seno nel 2013, ad accorgersi di un linfonodo ingrossato sul collo lo scorso novembre. Dopo la biopsia, la notizia del cancro alla gola e, successivamente, quello al seno. “La prognosi è buona e Martina inizierà le cure questo mese. Il tipo di cancro è l’HPV e questo particolare tipo risponde molto bene al trattamento”, spiegava in una nota di inizio anno.

Adesso, a trattamento concluso, a dichiarare la guarigione di Navratilova da entrambi i tumori sono gli stessi medici curanti. Il suo racconto al Piers Morgan Uncensored: “Inizialmente sono andata nel panico per tre giorni consecutivi perché pensavo che non sarei arrivata a festeggiare il prossimo Natale“. Poi, la 66enne aggiunge sulla battaglia vinta: “Il trattamento per sconfiggere il cancro è sicuramente la sfida più ardua che abbia mai affrontato nella mia vita“.