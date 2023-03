di Alessio Andreoli

Sono un cittadino comune, un uomo della strada e confesso che mai nella mia vita mi sarei aspettato affermazioni da parte di esponenti del governo come quelle che in questi giorni sono oramai diventate cronaca su tutti i giornali, o quasi tutti. La ritengo una cosa vergognosa.

Mi riferisco a quanto affermato prima dall’Onorevole Simone Pillon: “L’utero in affitto è un delitto” a cui a fatto seguito Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia che dichiara: “La maternità surrogata è un reato grave, più grave della pedofilia”. Non sono una persona molto istruita perciò vado a vedermi il significato di delitto e pedofilia e cito testualmente dal sito web Treccani on line.

1. Delitto: nel linguaggio comune, grave reato contro l’integrità e l’incolumità di una o più persone, spesso sinonimo di omicidio e assassinio;

2. Pedofilia: perversione sessuale caratterizzata da attrazione erotica verso i bambini, indipendentemente dal loro sesso.

Sono letteralmente allibito e al contempo indignato e mi vergogno di essere rappresentato da persone di questo genere. Oggi Giorgia Meloni, nel suo discorso nell’aula di Palazzo Madama per le comunicazioni del governo in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo prossimi, ha affermato con grande enfasi e forza che le opposizioni non devono, con le loro affermazioni, danneggiare l’immagine dell’Italia all’estero.

Cito testualmente le parole della Presidente del Consiglio: “c’è un limite da non superare oltre al quale, per colpire l’avversario, si mette in cattiva luce la nazione intera”. Al di là dei toni e delle parole usate in passato dalla Meloni stessa assieme a molti altri rappresentanti del centrodestra che tutti conosciamo e che ora è inutile ripetere.

Cara Meloni, forse che le affermazioni dei suoi accoliti Pillon e Mollicone non mettono in cattiva luce la nostra nazione? Io credo proprio di sì. Sono parole che superano ogni limite. Oppure anche lei Giorgia cade nell’opportunismo di voi politici a cui oramai ci avete abituato e usate due/tre/quattro pesi e due/tre/quattro misure a seconda della comodità e della convenienza?

Giorgia, da cittadino mi rivolgo al Premier e non alla rappresentante del partito FdI. La invito a porre fine alle ignominiose dichiarazioni dei suoi fedeli perché non solo disonora il paese che orgogliosamente dice di rappresentare, ma imbratta in modo indelebile la sua immagine e l’immagine del paese che tanto decanta. Per cosa vuoi passare alla storia? Per quella che considera la procreazione assistita un mezzo per permettere ai pedofili di esercitare le loro perversioni legalmente?