“La maggioranza, la Chiesa, il mondo cattolico riconoscono nella maternità surrogata un reato. Noi chiediamo che diventi un reato universale perché questa pratica, che noi preferiamo chiamare utero in affitto, è mercificazione della vita umana. Secondo me è un reato più grave della pedofilia“. Sono le parole pronunciate dal deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, ospite di Omnibus, su La7, in riferimento alla maternità surrogata. In studio gli era stato chiesto se fosse d’accordo con Simone Pillon, ex senatore della Lega, secondo il quale la pratica andrebbe perseguita come il reato di pedofilia. Ma per l’esponente di FdI è “un reato più grave perché qui siamo di fronte a una persona che vuole scegliersi, come fosse la tinta di casa, l’arredo di casa, un figlio e come”. Mollicone, nel suo intervento, ha definito le parole utilizzate da Fabio Rampelli (“le coppie omogenitoriali spacciano i bambini come propri figli“) come “iperbole lessicale”.

