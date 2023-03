Primo giorno di scuola per il nuovo consiglio regionale lombardo. Tra foto ricordo e brindisi, la nuova maggioranza targata Fratelli d’Italia si è insediata al Pirellone. A presiedere la seduta è il governatore Attilio Fontana dopo che il consigliere più anziano, Vittorio Feltri, aveva rinunciato.

Tanti i volti nuovi e quelli noti. Tra questi ci sono l’ex assessore Giulio Gallera, ripescato all’ultimo, e Vittorio Sgarbi, assessore alla cultura mancato. “Ronzulli riteneva che i miei titoli non fossero sufficienti” attacca il sottosegretario che poi però abbraccia la senatrice di Forza Italia. Pace fatta? “Non abbiamo mai litigato” chiosa lei. In aula intanto si vota il nuovo presidente del consiglio Federico Romani, in quota Fdi. Il partito di Giorgia Meloni è passato dai 3 seggi del 2018 ai 22 di oggi mentre la Lega ha dimezzato i suoi consiglieri. “Il popolo ha scelto così – conclude la consigliera leghista Silvana Snider – ma noi cercheremo comunque di dimostrare di essere i migliori”.