In Aula si discute la mozione unitaria della maggioranza, l’inizio della discussione è previsto alle 10, alle 10 e 10 il vice ministro Paolo Sisto chiede 30 minuti per valutare il testo. Le opposizioni colgono l’occasione per sottolineare le difficoltà del governo: “Vorrei stigmatizzare il ritardo senza che nessuno abbia avvertito l’Aula – ha detto Valentina D’Orso del M5S – e segnalare le evidenti fibrillazioni della maggioranza nel trovare una linea comune sulla giustizia”, appunto a cui si sono accodati anche il Pd e Italia Viva, Marco Grimaldi (Verdi e Sinistra): “Non avete colto il punto, il problema non sono 10 minuti, il problema è che è da mesi che chiediamo di sapere il punto di vista del governo e del ministro Nordio sulla giustizia. La verità è che da settimane è prevista questa mozione e non è un caso che sia arrivata solo pochi minuti fa. Dove è il ministro, dove sono le sue idee? Non siamo disponibili ad aspettare in aula che la maggioranza trovi un accordo”. La puntualizzazione dal fronte della maggioranza arriva per voce della deputata Maria Carolina Varchi (FDI): “Maggioranza compatta che presenta una mozione unica, la giustizia non è un terreno di scontro ma di confronto, la stessa cosa non posso dire delle opposizioni che si presentano divise alla discussione”.