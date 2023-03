Deborah Salvatori Rinaldi lo scorso primo marzo si è dovuta operare di tumore: un intervento di resezione endoscopica con svuotamento dei seni paranasali monolaterale, eseguito “senza complicazioni” all’Ospedale S. Anna di Como. La calciatrice, ex Fiorentina, Espanyol e Milan, da questa stagione gioca per la Ternana Women. E la società con un gesto a sorpresa ha deciso di prolungarle il contratto anche per la prossima stagione. “La Ternana quella mattina mi ha fatto piangere“: ha scritto sul suo profilo Instagram Salvatori Rinaldi ricordando il momento in cui la società le ha portato il rinnovo. “La giocatrice ora dovrà osservare un periodo di assoluto riposo e delle terapie specifiche per tornare disponibile già nella prossima stagione agonistica”, ha scritto la società rossoverde in una nota.

”Andare al campo – scrive Salvatori Rinaldi nel suo post su Instagram – non è stato un atto di coraggio o un voler coprire le mie emozioni. Semplicemente quella era l’unica routine che conoscevo. Tutti i giorni per 19 anni ho messo gli scarpini e ho vissuto la vita che mi sono scelta con dedizione. Tante volte noi sportivi ci alleniamo con i dolori, capita anche di aver poca voglia. Ma ci alleniamo. L’unica cosa che sarei riuscita a fare per inerzia sarebbe stata questa. Giocare a calcio. Non è solo un gioco per me, è anche il mio lavoro e questo lavoro è sia fisico che emotivo. Quella mattina prima di allenarmi ho parlato dentro lo spogliatoio. Avevo iniziato l’anno parlando alla squadra facendo un discorso sulla riconoscenza e ho finito l’anno parlando della stessa cosa, ma questa volta le parole erano più pesanti. Questa volta stavo lasciando la nave per correre sulla mia scialuppa. Quella mattina, dopo l’allenamento, Paolo Tagliavento e Isabella Cardone erano nello spogliatoio con il rinnovo in mano. La Ternana quella mattina mi ha fatto piangere”, ha raccontato la calciatrice.