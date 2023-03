Quarto turno e quarta sconfitta per l’Italia nel Sei Nazioni 2023. All’Olimpico gli azzurri cedono per 29-17 al Galles, che conquista il primo successo in questa edizione del torneo. Allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri segnano due mete con Negri e Brex, ma non basta: i gallesi li sorpassano in classifica, relegando i ragazzi di Crowley alla quarta sconfitta consecutiva e all’ultimo posto. Sabato prossimo 18 marzo la Nazionale italiana chiuderà il suo Sei Nazioni in casa della Scozia.

L’Italia lotta in un secondo tempo in cui è entrata in campo molto più cattiva rispetto alla prima parte del match, e al 68′ arriva la seconda meta grazie a Brex, trasformata da Allan. Si va sul 17-29 a poco meno di un quarto d’ora dalla fine e gli Azzurri sperano che non sia tardi per un’impresa. Ma, nonostante un’ultima parte di gara generosa, non riescono ad arrivare in meta e il match si chiude con la vittoria gallese e l’amarezza azzurra per non aver giocato dall’inizio con la determinazione del secondo tempo.