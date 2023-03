Matteo Berrettini è stato eliminato dal Masters 1000 di Indian Wells alla partita d’esordio. Daniel Taro ha battuto in 3 set il tennista italiano, con il punteggio di 7-6/0-6/6-3, qualificandosi al turno successivo. Prima del match, in pochi avevano pronosticato un risultato simile: infatti, il giapponese è alla posizione 103 dei ranking Atp, mentre Berrettini è il numero 23 del mondo. Malgrado l’italiano avesse giocato alla grande il secondo set, nel terzo il giapponese si è immediatamente ripreso ed è andato velocemente sul 3-0, mettendo fuorigioco Berrettini.

Nonostante concluda il match con più del doppio dei vincenti, 35 a 15, e il triplo dei punti diretti al servizio, 27 a 9, Berrettini finisce per pagare, oltre ai gratuiti, la percentuale più bassa di prime in campo (55% contro 59%) e di punti vinti con la seconda di servizio (44% contro 58%).

Un 2023 tutto in salita per il 26enne che, dopo la delusione agli Australian Open, dove è stato eliminato da Andy Murray, anche lì al primo match disputato, non riesce ad esprimere in maniera continuativa il proprio tennis. Probabilmente il problema al polpaccio, pur non così grave dall’impedirgli di scendere in campo, sta dando delle complicazioni a Berrettini, che sembra essere molto diverso dal giocatore che l’anno scorso ha occupato stabilmente la Top 10 del ranking.