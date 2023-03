“A Beppe Grillo piace Elly Schlein? Non mi meraviglio, perché Grillo ha sempre detto che il suo sogno era che tutti i partiti venissero contaminati dal programma e dalle idee del M5s, tant’è che ha sempre definito il suo movimento ‘biodegradabile’, prevedendo che un giorno sarebbero diventati tutti grillini. Non so se in Elly Schlein ha visto questo, ma senza dubbio tra i leader del Pd è quella che assomiglia di più alle idee del M5s“. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ricorda i trascorsi della neo-segretaria del Pd Elly Schlein nel 2013, ai tempi della sua campagna Occupy Pd.

Travaglio spiega: “Il fatto che Elly Schlein nasca con le proteste contro la rielezione di Napolitano a presidente della Repubblica, che impedì la elezione di Stefano Rodotà, è una cosa che fa piacere a Grillo. Tutti lo dimenticano ma Grillo, prima di fondare il M5s, si iscrisse al Pd per diventarne segretario. Fu allora – conclude – che Fassino fece il famoso annuncio ‘Se Grillo vuol fare politica fondi un partito, metta in piedi un’organizzazione, si presenti alle elezioni e vediamo quanti voti prende. E perché non lo fa?’. Gli diede un suggerimento che forse Grillo nemmeno aveva preso in considerazione”.