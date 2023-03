Pugno duro della Juventus contro Paul Pogba. La società e il tecnico Max Allegri non hanno gradito il comportamento del francese, che si è presentato in ritardo al ritiro mercoledì sera. Il provvedimento disciplinare è arrivato subito ed è drastico: Pogba è stato escluso dalla lista dei convocati per la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. Il centrocampista siederà in tribuna allo Stadium insieme ai suoi compagni infortunati: De Sciglio, Milik e Iling Junior.

Per Pogba è l’ennesima caduta in una stagione fin qui maledetta. Ha saltato la maggior parte delle partite per infortunio, adesso per il suo atteggiamento non sarà con la squadra in una partita decisiva. Per la Juve infatti andare avanti in Europa League è di fondamentale importanza, vista la penalizzazione di 15 punti in campionato. Allegri alla vigilia del match con il Friburgo era fiducioso: “Pogba ieri ha fatto un buon allenamento, oggi ha fatto differenziato. Domani credo sia a disposizione“. Il francese dalla panchina era un’arma di cui il tecnico avrebbe volentieri utilizzato. Invece dovrà ancora una volta fare a meno dell’acquisto più importante dell’ultimo calciomercato estivo bianconero.