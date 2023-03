Il primo a non aspettarsi un successo del genere era il proprietario, che infatti è voluto uscire per vedere con i suoi occhi quella lunga coda che faceva il giro dell’isolato. E, ovviamente, l’ha immortalata in questo video diventato presto virale sui social. Siamo a Milano e l’occasione è stata l’inaugurazione della nuova pizzeria napoletana “Pizza 3.0 Ciro Cascella“, avvenuta giovedì scorso in via Morosini, nel quartiere Porta Romana. Per festeggiare (ma anche un po’ per farsi conoscere), il titolare ha deciso di offrire pizze a portafoglio e drink gratis a tutti coloro che sarebbero passati di lì. Neanche a dirlo, centinaia di persone sono accorse, dando origine ad un lungo serpentone in paziente attesa della cena gratuita.