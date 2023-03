La notizia di una presa di posizione da parte dell’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi contro la deriva del Grande Fratello Vip è stata data da noi di FQMagazine. Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo su Dagospia, ci sarebbe malcontento anche per il cast dell’Isola dei Famosi, al via non appena proprio il programma condotto da Alfonso Signorini giungerà al termine. “So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al ‘noto’ fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino. D’altronde, vista la sfuriata di Pier Silvio Berlusconi sul GFVip ci si aspetta che vengano chiesti toni moderati e maggior rispetto per il telespettatore anche nel reality condotto da Ilary Blasi.