Al proprietario di PizzAut di Cassina de’Pecchi a Milano è arrivata una disdetta al quanto bizzarra e particolare per il pranzo della domenica. Sono circa le 23 di sabato 4 marzo e, con meno di 24 ore di anticipo, un gruppo di ben 150 persone ha deciso di ritirarsi all’ultimo momento senza dare giustificazioni. Il locale, un progetto di succeso che coinvolge un gruppo di ragazzi autistici, non si è di certo perso d’animo. Il founder dell’attività, Nico Acampora, ha deciso di condividere un appello sulla sua pagina Facebook: “Abbiamo appena avuto una disdetta da 150 posti a pranzo. Tralasciando ogni commento, che vi prego di evitare anche nei commenti sotto al post, diciamo che la bella notizia e che si sono liberati 150 posti“. Il link incorporato nel post, fortunatamente, è stato da subito preso d’assalto. Nella notte è accaduto il miracolo: grazie a condivisioni e tam tam mediatico, i posti vacanti per il pranzo sono stati tutti occupati. E i commenti sotto al post ne sono la conferma. “Ho provato a prenotare, ma in 5 minuti sono già spariti 150 posti”, ha commentato un utente. Il ristoratore non ha potuto fare altro quindi che ringraziare sempre sui social tutti coloro che si sono mobilitati per arginare il problema. “MIRACOLI DELLA NOTTE – Una disdetta così alle 11 del sabato sera per il pranzo della domenica avrebbe messo in crisi qualunque ristorante… Ma PizzAut non è un ristorante qualunque… perchè ha clienti speciali”. E ancora: “Questo ci dice solo una cosa: l‘Italia è piena di persone straordinarie… che dormono poco. Sembrava impossibile trovare 150 nuove prenotazioni nella notte… e invece, grazie, a voi succede anche questo”.