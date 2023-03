Il primo gol di Giorgio Chiellini con la maglia dei Los Angeles Galaxy è arrivato proprio a cinque anni da quel “maledetto giorno”, come lui stesso lo ha definito sui social. Cinque anni dalla morte di Davide Astori, che Chiellini ha voluto ricordare nella sua esultanza: fermo davanti alla tribuna con la mano a simulare il saluto militare, così come fece Vitor Hugo al primo gol della Fiorentina dopo la scomparsa del capitano. Chiellini ha poi simulato un bacio e alzato il braccio verso il cielo.

Giorgio Chiellini scored and dedicated his goal to Davide Astori ???? pic.twitter.com/tfLCFvcsPT

