Non sono riusciti a trattenere le risate, nonostante il contesto formale della conferenza Raisina Dialogue in corso a Nuova Delhi. In un video diventato virale si vede il ministro degli Esteri Sergey Lavrov attribuire la responsabilità del conflitto in Ucraina all’Occidente, che “l’ha iniziata e sta usando gli ucraini contro di noi”. Prima che Lavrov finisse di parlare, la platea è scoppiata in una fragorosa risata a cui si è aggiunto qualche urlo di dissenso, a sottolineare l’assurdità dell’affermazione. Il ministro degli Esteri russo, comunque, non si è scomposto e, dopo un secondo di interruzione, ha continuato il suo discorso.

Video Youtube/The Observer Research Foundation