Intorno alle 16 di martedì 28 febbraio a Torino un 36enne è precipitato dal tetto di una palazzina in Piazza Castello, cadendo sul dehors del bar Menodiciotto, all’angolo con via Accademia delle Scienze. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che ne hanno constatato il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – di nazionalità italiana ma di cui non si conoscono ancora le generalità – si trovava nello stabile abusivamente. Sulla dinamica degli eventi sta indagando la Polizia che al momento non esclude alcuna pista, dall’incidente al suicidio. Secondo alcuni testimoni, inoltre, all’interno dello stabile erano in corso dei lavori di ristrutturazione.