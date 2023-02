Ha avuto un malore in palestra e poi, arrivato in ospedale, è stato operato d’urgenza alla testa. Sono ore di ansia per il pugile milanese Daniele Scardina, ricoverato presso l’ospedale Humanitas di Rozzano. Le condizioni di King Toretto – il suo soprannome – sarebbero preoccupanti, la prognosi rimane riservata. Scardina ha interrotto anzitempo l’allenamento perché si è sentito poco bene, e dopo poco, negli spogliatoi, ha avvertito un dolore all’orecchio e poi a una gamba ed ha perso i sensi.

All’arrivo in ospedale, dove è stato trasportato in ambulanza, le condizioni del pugile sono apparse subito molto serie ai medici che hanno deciso di operarlo d’urgenza alla testa. Il pugile si stava allenando per il prossimo match, dove doveva debuttare nei pesi mediomassimi, il 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano.