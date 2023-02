Nuova puntata settimanale del talk di approfondimento del Nove Accordi&Disaccordi, in onda venerdì 17 febbraio alle 22.45: il conduttore Luca Sommi accoglierà in studio il direttore editoriale di Libero e neo consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Lombardia Vittorio Feltri.

Con lui si discuterà da un lato, dei risultati elettorali che hanno visto il trionfo del centrodestra sia in Lombardia che in Lazio nonostante la fortissima astensione, dall’altro dell’assoluzione di Silvio Berlusconi nell’ultimo filone del Ruby ter, che ha scatenato molte reazioni politiche. Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi saranno presenti per commentare l’attualità.

