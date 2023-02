“Prendiamo atto del risultato, assolutamente non soddisfacente. Qualcuno sta già suonando la campana a morto per il Movimento 5 stelle, ma non esagererei la portata che rimane circoscritta sul piano regionale, il trend nazionale rimane in crescita”. Lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte commentando con la stampa i risultati delle regionali nel Lazio e in Lombardia. “Vedo che nel Pd c’è grande concentrazione sulla nostra performance, capisco che hanno i loro problemi ma ascoltare il redivivo Letta fare dichiarazioni entusiastiche visti i risultati nel Lazio fa pensare che hanno poco da festeggiare. Dato dell’astensionismo è preoccupante, la nostra democrazia è malata e tutti dobbiamo impegnarci a cercare dei rimedi per cercare accorgimenti.”