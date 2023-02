Un oggetto non identificato è stato abbattuto sull’Alaska dal Pentagono come annunciato dal portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale John Kirby. L’abbattimento è avvenuto su ordine del presidente Joe Biden. Un funzionario statunitense, secondo quanto riporta il New York Times, ha affermato che non è stato confermato se l’oggetto fosse un pallone, ma viaggiava a un’altitudine che lo rendeva una potenziale minaccia per gli aerei civili. L’oggetto non identificato abbattuto da un jet Usa sopra l’Alaska volava a 40 mila piedi (12mila metri) di altezza e avrebbe potuto mettere a rischio il traffico dell’aviazione civile: lo ha detto il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale Usa Jonh Kirby

Non c’erano “indicazioni affermative di minaccia militare” per le persone a terra dall’oggetto, ma nessuno al momento è stato in grado di poter confermare se ci fossero apparecchiature di sorveglianza sull’oggetto.

Il nuovo abbattimento arriva meno di una settimana dalla missione del jet da combattimento che ha buttato giù un pallone spia cinese che aveva attraversato gli Stati Uniti. Un caso che ha generato forte tensioni tra Pechino e Washington. L’oggetto abbattuto in Alaska aveva delle dimensioni decisamente più piccole rispetto al pallone-spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti ha poi spiegato Kirby, descrivendolo come una “macchina di piccole dimensioni”. Intanto gli Stati Uniti fanno sapere di essere pronti a sanzionare le società cinesi che l’amministrazione sostiene siano collegate al programma globale di spionaggio tramite aerostati, a pochi giorni dall’abbattimento del pallone-spia.

L’oggetto non identificato abbattuto da un jet Usa sopra l’Alaska, vicino al confine col Canada, ha le dimensioni di una piccola auto. Kirby ha aggiunto che si spera di ottenere ulteriori dettagli dal recupero dei resti, caduti in acque territoriali americane. Nessuna indicazione se appartenga ad uno stato o ad una istituzione, ha precisato Kirby.