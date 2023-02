Jill Biden arriva al Congresso per assistere al discorso sullo Stato dell’Unione del marito presidente e prima di accomodarsi saluta Doug Emhoff, il marito della vicepresidente Kamala Harris. E i due si scambiano un bacio sulle labbra. Il frame del video è stato ripostato sui social, dove è diventato virale e ha suscitato molte polemiche e domande in rete. “È normale?”, si chiedono in tanti. “Forse si erano dimenticati dov’erano per un secondo”, ironizzano altri. Il bacio mostra come le “linee guida del Covid sono cambiate”, scherzano altri commentando la foto con “il Covid è finito”.

Jill Biden and Doug Emhoff greet each other with… a kiss on the lips? Is this… normal?pic.twitter.com/OswhNH6fIB — Pop Base (@pojbase) February 8, 2023