#TimDown: è partita dai social network la catena di segnalazioni di blackout sulla rete di molte città. Da stamattina sono tantissimi gli utenti della rete che hanno segnalato malfunzionamenti o assenza di connessione: nella maggior parte dei casi, secondo un primo report di Downdetector, i problemi arrivano dalla linea fissa, mentre altri disservizi vengono segnalati sulla linea mobile, con casi di totale blackout. Alle 13 erano già quasi 7.500 le segnalazioni, arrivate da tutta Italia: su Twitter intanto impazzan l’hastag #Timdown con cui molti utenti raccontano le loro difficoltà. Problemi vengono segnalati da tutta Italia, da Roma a Napoli passando per Pavia, Reggio Emilia, Torino, Treviso, Modena, Miano, Bologna.

Escluso al momento l’attacco hacker. Secondo la Polizia Postale si tratterebbe solo di problemi tecnici che interessano la rete internet fissa e non quella mobile. Mentre per parte sua, l’azienda ha fatto sapere che “è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale” in grado di interferire con il normale funzionamento della rete nazionale e che “sono in corso le analisi per la risoluzione del problema”.