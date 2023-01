Un tribunale iraniano ha inflitto pene detentive di oltre dieci anni ciascuno a una giovane coppia che ha ballato davanti a uno dei principali punti di riferimento di Teheran in un video visto come un simbolo di sfida contro il regime. Astiyazh Haghighi e il suo fidanzato Amir Mohammad Ahmadi, entrambi poco più che ventenni, erano stati arrestati all’inizio di novembre dopo che un video era diventato virale in Rete in cui ballavano romanticamente davanti alla Torre Azadi a Teheran, in Iran. Haghighi non indossava il velo a dispetto delle rigide regole della repubblica islamica per le donne, mentre alle donne non è permesso ballare in pubblico in Iran, figuriamoci con un uomo. Un tribunale iraniano ha condannato la giovane coppia a 10 anni e sei mesi di carcere ciascuno, oltre al divieto di utilizzare internet e di lasciare l’Iran.