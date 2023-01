Non si ferma al posto di blocco e travolge un carabiniere con il suo scooter, entrambi sono ora ricoverati in gravi condizioni. È successo la mattina del 26 gennaio a Napoli, in corso Arnaldo Lucci. A bordo del motorino Honda Sh nero che ha investito il militare c’era un 18enne. Il carabiniere ha cercato di fermarlo dopo alcune manovre azzardate compiute dal giovane nel traffico, ma il conducente non si è fermato al segnale di alt e lo ha travolto ad alta velocità, schiantandosi al suolo con il suo mezzo.

L’impatto è stato molto duro. Il carabiniere è stato sbalzato a terra e il 18enne, senza casco, ha compiuto un volo di diversi metri. Immediato l’intervento dell’ambulanza per soccorrere il carabiniere ferito e accasciato in terra. Portato via d’urgenza anche il conducente dello scooter che ha riportato ferite serie. In queste ore le forze dell’ordine stanno procedendo ai rilievi del caso. Il carabiniere è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, mentre il giovane è stato portato all’Ospedale del Mare. Le loro condizioni sono gravi.

Foto d’archivio