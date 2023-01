Una torta al cioccolato, due candeline, rigorosamente gialle e rosse, e una bottiglia di champagne. È iniziata così la giornata di Josè Mourinho a Trigoria dove la squadra, lo staff e la dirigenza hanno festeggiato il suo sessantesimo compleanno. La sorpresa c’è stata prima dell’allenamento mattutino, con la società che si è riunita tutta nello spogliatoio per celebrare il proprio coach a suon di cori e applausi. “Facci un discorso mister”, la richiesta della squadra. “Niente discorso. Andiamo a lavorare, c’è la partita”, la risposta con il sorriso dello Special One, che ha poi tagliato una fetta di torta per portarla al capitano Lorenzo Pellegrini. Per festeggiare con più calma, ma senza eccessi, appuntamento rimandato a stasera, con una prenotazione per una ventina di persone in un ristorante del centro di Roma