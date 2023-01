Le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, per “catturare un terrorista di spicco”, cioè uno dei comandanti locali della Jihad islamica che, secondo l’esercito, “ha progettato un grave attentato, da realizzarsi nell’immediato”. Il blitz, però, si è trasformato in una carneficina, provocando la morte di 13 palestinesi, tra cui un’anziana. Una strage che per il portavoce della presidenza palestinese, Nabil Abu Rudeineh, è “un massacro compiuto dal governo di occupazione israeliano” con la complicità della comunità internazionale e della sua “inazione e silenzio”. Sono loro, ha detto, “che incoraggiano il governo di occupazione a commettere massacri contro la nostra gente di fronte al mondo e a continuare la sua politica di escalation“.

L’operazione, si precisa, è stata condotta congiuntamente dallo Shin Bet, l’esercito e la polizia. Secondo le forze armate, due dei terroristi ricercati sono stati uccisi mentre tentavano di scappare dall’edificio in cui erano stati circondati, mentre un terzo terrorista si è consegnato ed è stato arrestato. Artificieri hanno fatto esplodere in sicurezza due bombe che erano in possesso dei militanti palestinesi e sui social circola la notizia che sia stato usato un missile terra-terra per eliminare un nucleo di cinque terroristi. Altre fonti, non confermate, ipotizzano che le forze israeliane abbiano tentato di infiltrarsi nel campo a bordo di un camion che trasportava pezzi di ricambio per frigoriferi ma sarebbero state scoperte, con alcuni palestinesi che avrebbero aperto il fuoco contro il mezzo sospetto.

Akram Rajoub, governatore di Jenin, ha dichiarato che l’esercito israeliano ha impedito alle squadre mediche di evacuare i feriti dello scontro nel campo profughi. I militari hanno sparato gas lacrimogeni che sono penetrati nell’ospedale governativo, colpendo i neonati e interrompendo gli interventi chirurgici. “Chiediamo che la comunità internazionale aiuti i palestinesi contro questo governo estremista di destra e protegga i nostri cittadini”, ha dichiarato Rajoub.

Intanto, il presidente dell’Autorità nazionale Palestinese, Abu Mazen, ha proclamato tre giorni di lutto nazionale e ha ordinato l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionali in onore dei “martiri del massacro”. In precedenza Abu Mazen aveva convocato a Ramallah una riunione straordinaria dell’esecutivo dell’Anp. Fonti locali aggiungono che in diverse città palestinesi della Cisgiordania sono in corso scioperi del commercio in protesta per le uccisioni.