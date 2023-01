Un malore mentre stava giocando a padel con gli amici: lunedì sera è morto Patrizio Billio, ex calciatore e attuale allenatore dell’Academy del Milan in Kuwait. La notizia viene riportata da diversi quotidiani. Billio aveva 48 anni e lavorava con il Milan dal 2010. In questo momento, scrive Il Gazzettino, con Pietro Vierchowood stava preparando il Milan Summer Camp di Cortina per la prossima estate.

La carriera da allenatore è cominciata con la laurea in Scienze Motorie con indirizzo Sports management all’Università Cattolica di Milano. Prima, per Billio una carriera da giocatore con le maglie di Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Monza e Ancona. Aveva anche giocato per il Crystal Palace in Premier League.