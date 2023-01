A poche ore dalla strage di Monterey Park in California con la morte di 10 persone, la notizia di un’altra sparatoria arriva dagli Usa. Tre persone sono state ferite in una scuola di Des Moines, nell’Iowa, ai margini del centro della città. Uno studente e un insegnante sono stati portati in ospedale in condizioni critiche e un’altra persona si trova in condizioni stabili, ha riferito un sergente di polizia. Le squadre di emergenza sono state chiamate poco prima delle 13 per intervenire sul posto. La polizia ha informato che due persone sono state prese in custodia. Secondo quanto riferisce la Cnn è tutto avvenuto nella scuola di Starts Right Here, un istituto per ragazzi in condizioni svantaggiate.

3 persons injured; 2 critically.

Officers have multiple potential suspects in custody. — Des Moines Police (@DMPolice) January 23, 2023