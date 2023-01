Mintuo 45 del derby tra Benfica e Sporting Lisbona, coppa femminile del Portogallo: per la prima volta nella storia, in una partita di calcio viene estratto un cartellino bianco. La direttrice di gara Catarina Campos ha deciso di mostrarlo ai medici delle due squadre che avevano appena soccorso uno spettatore sugli spalti. Un gesto inedito accolto con grande entusiasmo dal pubblico: il nuovo cartellino, infatti, è stato introdotto per premiare i gesti di fair play nel corso delle partite. Un significato del tutto contrario, quindi, rispetto all’intento punitivo dei cartellini giallo e rosso.

Che cosa è successo – Al 43esimo la partita è stata fermata per permettere di soccorrere uno spettatore che aveva accusato un malore. Il personale medico di entrambe le squadre della capitale portoghese si è precipitato in tribuna. Al rientro in campo è partito l’applauso del pubblico mentre i medici tornavano verso le panchine: a quel punto l’arbitro ha deciso di sventolare a entrambi il cartellino bianco. Un premio per il loro gesto, che è stato sottolineato da un altro applauso dei tifosi.

The first white card in football history! ⬜️

The medical teams of Benfica and Sporting women’s teams received it for assisting a fan who felt unwell in the stands.

The white card shows Fair Play and is a part of a series of new introductions in football.pic.twitter.com/Mf9QiuOFD8

