Una 13enne è stata investita mentre stava attraversando con la bicicletta sulle strisce pedonali. La ragazzina è in gravi condizioni. Siamo a San Polo di Piave. Nel tardo pomeriggio del 21 gennaio, la 13enne stava camminando con tre amiche quando una Lancia Ypsilon guidata da un’anziana di 91 anni l’ha travolta. La donna al volante è rimasta così scioccata che si è fermata solo dopo qualche metro tanto che, come spiega Il Gazzettino, si è inizialmente pensato a un’auto pirata.

Le giovani amiche si trovavano in Via Roma: è stata la ragazzina che ha attraversato per prima ad accorgersi del forte rumore. Girandosi, ha visto l’amica a terra e ha chiamato subito i soccorsi. La 13enne investita ha battuto la testa dopo l’impatto ed è stata portata via dal luogo dell’incidente con l’elisoccorso. Fondamentale, prima dell’arrivo dei sanitari, è stato l’intervento di un medico che stava passando di lì e che ha aiutato la ragazzina a riprendere conoscenza. La 91enne è risultata negativa all’alcol test e stava guidando a velocità contenuta. È sotto choc.