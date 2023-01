“Lei corra che è grasso, così dimagrisce”. Così, poco prima della votazione per la conversione in legge del Dl 5 dicembre 2022, n. 187 recante misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici, Maurizio Gasparri che presiedeva l’Aula del Senato in quel momento, si è rivolto ad un senatore che si affrettava a recarsi al proprio seggio per votare. Il commento ha suscitato brusii nell’Aula, ma Gasparri ha poi aggiunto: “Ci conosciamo da tempo, il Senatore non si è offeso”.