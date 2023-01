Il maltempo che si è abbattuto sulla Campania, con raffiche di vento molto forti, ha causato il crollo di un’impalcatura a Napoli. Una tragedia sfiorata, visto che l’episodio, avvenuto in via Aniello Falcone, ha interessato una zona molto trafficata. Solo la sorte ha fatto sì che al momento del cedimento non transitasse una vettura o un pedone. L’impalcatura era montata sulla facciata di uno stabile per lavori. La via è stata chiusa alla circolazione e sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale, i vigili del fuoco e la protezione civile.