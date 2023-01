Le voci rimbalzano tra Italia e Spagna. Molti confermano, qualcuno frena. Di certo c’è che Inter e Barcellona hanno avuto più di un contatto per parlare di un clamoroso doppio scambio da chiudere nella finestra di calciomercato di gennaio: Memphis Depay e Frank Kessie in nerazzurro, Joaquín Correa e Marcelo Brozovic in blaugrana.

Due trattative ovviamente intrecciate ma che per ora viaggiano su binari separati. Lo scambio Depay-Correa sarebbe quello allo stato più avanzato: a farsi avanti è stato il Barcellona, che vuole liberarsi del 28enne attaccante olandese e ha individuato in Correa, suo coetaneo, un sostituto ideale. Per sbloccare definitivamente la trattativa ed entrare nella fase finale, però, serve il sì di Depay a trasferirsi a Milano.

Sarebbe uno scambio senza transazioni in denaro anche quello tra Kessie e Brozovic. Qui però il Barcellona nutre dei dubbi legati alle condizioni del croato, che è attualmente infortunato al polpaccio e con l’Inter ha giocato l’ultima partita da titolare solamente lo scorso 18 settembre. D’altra parte, anche Kessie non ha avuto un rendimento esaltante da quando è arrivato in Catalogna. È altrettanto vero che ha ancora 26 anni, contro i 30 di Brozovic, e colmerebbe la più grande lacuna attuale nella rosa di Simone Inzaghi: una mezzala che abbia corsa e inserimento, da poter alternare a Mkhitaryan. Brozovic, invece, è stato egregiamente sostituito da Hakan Çalhanoğlu come regista, ruolo nel quale l’Inter ha anche Kristjan Asllani in rampa di lancio.