Un’esplosione ha colpito un gasdotto che collega Lituania e Lettonia, nel nord del paese. Lo riporta l’emittente pubblica lituana Lrt, pubblicando le immagini di un incendio nell’area e sottolineando che non sono per ora state segnalate vittime. L’esplosione del gasdotto, gestito dall’operatore Amber Grid, è stata segnalata intorno alle 17 locali nel villaggio di Pasvalio Vienkiemiai, nel distretto di Pasvalys. Le fiamme raggiungono un’altezza di 50 metri. Una portavoce della polizia ha riferito che l’adiacente villaggio di Pasvalio, con una popolazione di circa 250 abitanti, è stato evacuato. Il gasdotto collega la Polonia con la parte settentrionale di Lituania e Lettonia. “Stiamo indagando sulla causa dell’esplosione“, ha detto il portavoce di Amber Grid.

È l’ultimo di una lunga serie di incidenti e sabotaggi che stanno colpendo le infrastrutture energetiche europee. Il più noto è quello dello scorso settembre che ha riguardato le condotte sottomarine del Nord Stream che portava il gas russo in Germania e per cui non sono stati ancora individuati i responsabili.