Una zucchina, una confezione da mezzo litro di latte, una pera e del pane all’olio: sono gli alimenti che Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra ha mostrato in Aula alla Camera durante la dichiarazione di voto finale sul decreto Aiuti quater. Il motivo? Parlare dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari ormai “devastante per le famiglie”. Facendo vedere i cibi portati in Aula, Bonelli ha detto il prezzo di ognuno: “L’aumento dei generi alimentari è diventato terrificante a causa della crisi energetica che il governo non vuole affrontare – ha detto nel suo intervento – Volete far pagare il prezzo della crisi alle famiglie e non ai colossi energetici”.