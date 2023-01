Scontro rovente a Otto e Mezzo (La7) tra Marco Travaglio e Alessandro Sallusti sul soggiorno del leader del M5s Giuseppe Conte in un hotel lussuoso a Cortina D’Ampezzo.

Il direttore di Libero, che ha dedicato quotidianamente articoli sulla vacanza dell’ex presidente del Consiglio, osserva: “Quella di Conte mi è sembrata una contraddizione in termini. Prima passa il tempo in Parlamento, e non solo lì, a urlare contro i ricchi: ‘Tutti ladri, tutti evasori, tutti in galera! Dobbiamo stare coi poveri’. E 10 minuti dopo, finito tutto, prende e va a Cortina. Io sono felice che vada a Cortina. A me non inquieta il Conte a Cortina, ma il Conte in Parlamento”.

“Chi è che ha detto che i ricchi sono tutti ladri? – incalza il direttore de Il Fatto Quotidiano – Conte ha mai urlato contro i ricchi dicendo che sono ladri?”.

“Io capisco che tu sia di parte”, risponde Sallusti.

Travaglio replica: “No, io voglio capire in quale dibattito parlamentare ha detto le scemenze che hai appena riportato, perché teoricamente faresti il giornalista anche tu, no? Quindi, saresti tenuto a un minimo di fatti. A te dà fastidio che Conte difenda i poveri e quindi – continua – secondo te chi non è povero non può difendere i poveri. Allora, dato che tutti i politici guadagnano 15mila euro al mese, nessuno deve difendere i poveri ma devono difendere tutti i ricchi. Questa è la tua idea balzana”.

Sallusti rilancia: “Tu così mi stai rivalutando, perché nemmeno io nei tempi andati e gloriosi in cui cercavo di difendere Berlusconi ero così convincente. Appena si pronuncia la parola Conte, Travaglio salta sulla sedia e dice: ‘Quando? Come?'”.

“Ma Conte ha frodato il fisco per 380 milioni di dollari? – chiede il direttore del Fatto – Ti risulta che Conte si sia comprato delle ville con la frode fiscale? Che paragoni stai facendo? Ma di che parli? Tu fai il giornalista, ogni tanto dovresti dire qualcosa di vero per sbaglio“.

“Tu invece stai facendo l’avvocato di Conte“, ribatte Sallusti.

“Ma io non faccio l’avvocato di niente – replica Travaglio – Io mi occupo di cose serie. Tu hai dovuto chiedere scusa a Bersani dopo averlo attaccato perché stava comprando una cosa in un negozio di lusso, perché secondo te uno di sinistra non può acquistare nulla in un negozio di lusso. E ci stai ricascando”.