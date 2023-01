In Puglia, precisamente nel Foggiano, è arrivata la prima neve dell’anno. Questa mattina gli abitanti di Faeto, a 820 metri di altitudine sui Monti Dauni, si sono svegliati col piccolo borgo completamente imbiancato. Il maltempo ha colpito tutta la Capitanata, con pioggia, grandine e vento diffusi in tutta la provincia di Foggia. In Puglia vige l’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile fino alla mezzanotte di oggi, 10 gennaio.