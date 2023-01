“Da parte mia la porta al M5s è sempre aperta, d’altra parte coi 5 Stelle e con Calenda governiamo insieme nella Regione Lazio. Quindi, non è un’anomalia cercare un accordo. Ricordo che il voto è a turno unico, per cui sarà molto importante rivolgersi a tutti, anche agli elettori del M5s“. Lo ribadisce a In Onda (La7) Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra per la presidenza della Regione Lazio, nonostante il niet dei 5 Stelle a una eventuale alleanza e alla contrarietà del leader di Azione Carlo Calenda a un accordo coi pentastellati.

Incalzato da Luca Telese sull’affaire inceneritore, elemento di discordia tra Pd e M5s, D’Amato risponde: “Il termovalorizzatore di Roma è solo un pretesto e un modo garbato da parte del M5s per non fare l’accordo. Quella è un’opera commissariata come il ponte di Genova, perché lo Stato ha deciso di nominare un commissario nella persona del sindaco di Roma, dove il ciclo dei rifiuti va chiuso. Questo è poco ma sicuro. Il potenziamento del termovalorizzatore di San Vittore non era sufficiente per via delle cubature”.