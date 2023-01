“L’apertura di Alessio D’Amato al M5s? Un piccolo incidente. Ora chiudiamo questa pagina e concentriamoci su altro. Se qualcuno del Pd ha nostalgia dei 5 Stelle, può andare con loro ma lo farà senza il Terzo Polo, perché il M5s è tutto quello che contrastiamo ed è incompatibile con noi. Ricordo che il M5s ha sprofondato Roma e ha fatto cadere Draghi sul termovalorizzatore. Il M5s è un disastro e noi non possiamo fare nulla con loro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale da Luciano Nobili, l’ex deputato fedelissimo di Renzi che, dopo non avercela fatta alle elezioni politiche del 25 settembre, ci riprova candidandosi alle regionali nel Lazio per Italia Viva.

Nobili va poi all’attacco della candidata M5s Donatella Bianchi: “È vergognoso che la Bianchi pretenda o pensi di poter continuare ad andare in onda con la sua trasmissione sulla Rai mentre è candidata. È vergognoso che mantenga la poltrona leghista che le ha assegnato Toti per la guida del Parco delle Cinque Terre. In realtà – chiosa – la Bianchi si è candidata coi 5 Stelle per favorire la destra nel Lazio, è una bella alleanza occulta ma neanche troppo quella tra la destra e il M5s. Se Conte resta a Cortina d’Ampezzo, sono felice perché così fa meno danni lì che altrove”.