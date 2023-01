Donne e attiviste iraniane organizzano una protesta davanti alla National Gallery di Londra indossando costumi ispirati a “The Handmaid’s Tale” (“Il racconto dell’ancella”, ndr), il futuristico romanzo distopico dell’autrice canadese Margaret Atwood e convertito poi anche in serie tv, per aumentare la consapevolezza sulla recente rivolta guidata dalle donne in Iran. Atwood è stata in parte ispirata dalla rivoluzione islamica in Iran nel 1978-79 che ha visto l’istituzione di una teocrazia che ha ridotto i diritti delle donne e ha imposto un rigoroso codice di abbigliamento alle donne iraniane.