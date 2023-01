Il 2022 ha visto la morte di 1489 persone sulle strade italiane, vittime di incidenti stradali. Un dato in crescita rispetto a quello del 2021, quando ancora erano però in vigore restrizioni alla mobilità a causa della pandemia ma in diminuzione rispetto al periodo pre-Covid. In particolare, a fronte di un aumento della incidentalità complessiva del 7,1% (70.554 incidenti contro i 65.852 del 2021), incidenti mortali (1.362) e vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8% e del 11,1% mentre incidenti con lesioni (28.914) e persone ferite (42.300) del 8,4% e del 10,6%. I numeri li fornisce la Polizia stradale, sottolineando che rispetto al 2019, invece, i dati risultano in diminuzione (-8,3% per gli incidenti mortali e vittime, -9,2% per gli incidenti con feriti e -13,2% persone ferite). “Non si dovrebbe morire così, è una ecatombe sulle strade”, è il grido di Luca Valdiserri, il padre di Francesco, il ragazzo di 18 anni investito e ucciso da una giovane risultata positiva all’alcol test il 20 ottobre scorso in viale Cristoforo Colombo a Roma.

Intanto questo 2023 non sembra invertire la tendenza: solo nelle ultime ventiquattr’ore sono tre le vittime di incidenti. Il più giovane è un ragazzo di 19 anni, Jordan De Barre, morto nella sera dell’Epifania: l’auto che stava guidando, per ragioni che sono al vaglio, è finita contro il muro di un sottopasso e lui è deceduto sul colpo. Sullo stesso veicolo viaggiava un altro giovane, cugino della vittima, rimasto ferito, ma non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Altre due persone sono morte e altrettante rimaste ferite sempre ieri sera in provincia di Arezzo: un uomo e una donna, di 59 e 57 anni hanno perso la vita in uno scontro tra due auto che si è verificato all’altezza di Borgo a Giovi, lungo la Strada regionale 71. Le due vittime sono morte entrambe sul colpo, feriti invece i passeggeri dell’altra auto, due ragazze di 20 anni.