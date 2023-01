Niente neve lungo le piste da sci di Piano Provenzana, sul versante nord dell’Etna tra 1.800 e 2.300 metri. Seggiovie, ski-lift e tapis roulant fermi.

Nonostante questo versante sia stato spesso favorito per la presenza del manto nevoso rispetto agli impianti del versante sud, anche qui la situazione è critica. Impossibile sciare lungo i pendii: la neve non c’è. Quella scesa si è sciolta per le temperature più alte rispetto alla media del periodo. In quota resta uno strato non sufficiente per sciare. “La neve deve arrivare. Si dice sempre che se l’inverno non ha la testa, ha la coda” afferma fiducioso Nino Cavallaro, uno degli esercenti alla partenza degli impianti normalmente alle prese con il noleggio degli sci.