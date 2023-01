A Breda, nei Paesi Bassi, un automobilista ha provato a fare il pieno senza pagare. Tuttavia, ha commesso un clamoroso errore, rifornendo la sua auto con il carburante sbagliato: ha immesso gasolio invece che benzina. Nei primi istanti sembrava che tutto filasse liscio, ma l’auto si è fermata in panne a pochi metri di distanza: il gasolio infatti ha causato un blocco del motore. Così, la fuga si è arrestata. Ma non è finita lì. Il personale della stazione di servizio, ha raccontato 32 mag, già si era reso conto del tentativo dell’automobilista che aveva coperto le targhe dell’automobile per non farsi identificare. L’uomo, quando si è reso conto del danno all’auto ha provato ad allontanarsi a piedi, ma è stato prontamente fermato dal personale della stazione di servizio che aveva già allertato la polizia. Le forze dell’ordine, arrivate sul posto, lo hanno portato in commissariato e arrestato: non era infatti la prima volta che l’automobilista provava a svignarsela. Una settimana prima dell’ultimo tentativo fallito, l’uomo, con la stessa auto e alla stessa stazione di servizio, era riuscito a fare il pieno senza pagare.