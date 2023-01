“Le quarte dosi non sono mai veramente partite nel nostro Paese. Se dovesse arrivare una variante più aggressiva, il sistema sanitario potrebbe essere a rischio“. Lo ha detto l’immunologa Antonella Viola a In Onda, su La7, analizzando la situazione epidemiologica in Italia e ciò che sta accadendo in Cina nelle ultime settimane. Viola ha anche espresso una valutazione sul governo guidato da Giorgia Meloni, che “all’opposizione era vicina ai movimenti di protesta”, ma ora che è all’esecutivo “ha scelto la prudenza e la tutela della salute pubblica“, tanto che l’Italia è stato “il primo Paese ad adottare i tamponi per le persone in arrivo dalla Cina”. Viola, per quanto riguarda le vaccinazioni, ha raccomandato di ricorrervi per le “persone fragili e per quelle che non hanno mai ricevuto nemmeno una dose, bambini compresi”.

Video La7