“Ho deciso, con il conforto pressoché unanime dell’ufficio di presidenza, anche se con qualche accenno di titubanza da parte di una vicepresidente, di costituirci in futuro parte civile contro gli autori di questo gesto”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine del Consiglio di presidenza convocato per assumere decisioni sull’azione compiuta ieri a palazzo Madama dal movimento ambientalista di Ultima Generazione, per porre l’attenzione sull’immobilismo della politica. La Russa ha poi definito gli attivisti “quattro ragazzotti che pretendono di cambiare il mondo lanciando vernice”. “Non ci interessano modifiche normative o pene esemplari, ma è nostra facoltà e diritto poterci costituire parte civile per il ristoro dei danni materiali e morali, e questo il senato lo farà contro coloro che si sono macchiati di questo gesto fuori luogo e che non aiuta la causa dell’ambiente, ma anzi va nella direzione opposta assimilandolo a episodi di puro teppismo”