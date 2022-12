“Confermo che tutta la mia carriera politica è stata ispirata a Borsellino e continuerà a esserlo. Sono stata fiera e contenta che il mio provvedimento è stato sulla mafia, salvando il carcere ostativo. Mi dispiace aver visto una opposizione così dura su un provvedimento di questo genere. Si è tentato in tutti i modi di impedire una conversione del decreto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo alla domanda di Giacomo Salvini de il Fatto Quotidiano, alla conferenza stampa di fine anno. “Le intercettazioni sono uno strumento straordinario a disposizione della magistratura, ma ne va limitato l’abuso. Quel cortocircuito nel rapporto fra intercettazioni e media, con intercettazioni senza rilevanza penale che sono finite sui quotidiani, solo per interesse politico, piuttosto che… non credo sia giusto in uno stato di diritto. Abusi ci sono stati e vanno corretti”. La leader di Fratelli d’Italia ha parlato anche di condoni ed evasione fiscale: “Non è vero che la favoriamo, in manovra non ci sono condoni”.