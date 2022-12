“Il vostro è un disegno di giustizia a doppio binario: quella carezzevole per potenti e coletti bianchi, e quella inflessibile per la gente comune. Niente di nuovo: fisco fai da te, condoni fiscali, misure compiacenti per evasori, corruttori, speculatori. Vigileremo con la massima fermezza per impedirvi di realizzare questo disegno e vi inchioderemo alla questione morale, quanto mai attuale perché le istituzioni europee stanno sanguinando. Dobbiamo perseguire giustizia ed equità, non bustoni di contanti per pochi privilegiati. Per tutto questo anticipo il voto contrario del M5s”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, nel suo intervento in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra.